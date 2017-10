PEC sleutelt na beste competitiestart nog niet aan doelstelling

PEC Zwolle stelt de doelstelling om zich met 34 punten direct veilig te spelen voorlopig niet bij ondanks de beste competitiestart ooit. ,,Tijdens het trainingskamp in Spanje in januari evalueren we altijd en dan zullen we onze ambitie opnieuw uitspreken”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp.

Ter vergelijking: PEC schraapte vorig jaar in de hele eerste seizoenshelft veertien punten bij elkaar. Dit seizoen vergaarde de Zwolse club in het eerste kwart van de competitie al vier punten meer. Na de eerste uitzege (de vijftigste ooit in de eredivisie) in Breda vond PEC Zwolle zich zelfs afgelopen weekeinde zelfs even op de tweede plek van de ranglijst terug. ,,Ik sta natuurlijk liever tweede dan zestiende", stelt technisch directeur Gerard Nijkamp. ,,Dit staat heel mooi, maar het gaat erom waar we aan het eind staan. Als we dan nog tweede staan, spring ik een gat in de lucht."

Nijkamp renoveerde de te grote en onevenwichtige selectie van PEC Zwolle afgelopen zomer met succes, blijkt nu. ,,We hebben een aantal keuzes gemaakt, omdat we meer vastigheid wilden. We hebben bewust gekozen voor minder huurspelers. Daardoor is er nu ook een veel duidelijkere hiërarchie in en buiten het veld", constateert de technisch directeur.

Gouden greep

Ook het aanstellen van trainer John van 't Schip blijkt vooralsnog een gouden greep. Nijkamp: ,,Hij heeft voor nieuwe dynamiek gezorgd. Zijn ervaring in het buitenland merken we goed." Zo heeft de nieuwe coach pilates (een vorm van yoga die voor rompstabiliteit zorgt) en krachttraining structureel ingevoerd bij PEC. ,,John loopt voorop en is scherp op de uitvoering. De samenwerking met Dwight Lodeweges en Gert Peter de Gunst verloopt uitstekend. Er lagen al ideeën en er ontstaan ook nieuwe ideeën. Het is goed om elkaar zo uit te dagen en we pakken nu ook echt door. Zo hebben we dus met de staf en de selectie twee teams die heel goed functioneren."

PEC werd zondag nog wel achterhaald door Ajax en Vitesse, maar heeft zich in de eerste maanden van het eredivisieseizoen als nummer vier verrassend tussen de klassieke top drie gewurmd. ,,Dit had niemand voorzien. Wij ook niet", aldus Nijkamp.

Bescheiden