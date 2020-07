PEC sluit eerste blok met volledige groep af: Gaat Stegeman jonkies ook in oefencampagne gebruiken?

PEC Zwolle heeft vrijdagmiddag de voorlaatste training van het eerste trainingsblok afgewerkt. In tegenstelling tot een jaar geleden, is de eredivisionist in juli nog blessurevrij. Dat betekent niet dat trainer John Stegeman later deze maand, als PEC na twee vrije weken aan de oefencampagne begint, nog over de volledige groep beschikt.

De hoofdtrainer van PEC gaat dit weekeinde met de staf en technisch manager Mike Willems in conclaaf om te bepalen of het kwartet jeugdspelers in augustus ook in oefenduels mag opdraven. Verdedigers Rav van den Berg en Daijiro Chirino, middenvelder Gabi Caschili en aanvaller Samir Lagsir mochten in de winterstop in Spanje al aan het grote werk ruiken en kregen ook in de voorbije twee trainingsblokken de kans zich te bewijzen.

Of dat ze gelukt is? ,,Ze maken een positieve indruk”, zegt Stegeman. ,,Het tempo ligt hier natuurlijk veel hoger en je merkt dat ze daar af en toe aan moeten wennen, als ze een bal aannemen en meteen drie man in de nek hebben. We kennen ze al wat langer en gaan de komende dagen in conclaaf om te bepalen of we ze erbij zullen houden of niet.”

Lege ziekenboeg

De selectie van PEC kent vooralsnog geen absenties. Reza Ghoochannejhad trainde vorige week nog apart vanwege lichte liesklachten, maar is deze week aangesloten. De verwachting is dan ook dat PEC compleet aan de oefencampagne zal beginnen. Dat was een jaar geleden anders. Bram van Polen en Thomas Lam waren toen nog herstellende van blessures. Mike van Duinen, Etiënne Reijnen, Vito van Crooij en Yuta Nakayama misten door fysieke malheur ook een (groot) deel van de eerste seizoenshelft.