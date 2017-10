PEC snoept landskampioen Feyenoord verrassend een punt af: 0-0

PEC heeft verrassend een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Aan de doelpuntendroogte kwam geen eind in De Kuip, maar voor het eerst sinds 1989, en met dank aan doelman Diederik Boer, ging de Zwolse eredivisionist met een punt aan de haal in Rotterdam: 0-0.

De bezoekjes aan Feyenoord hadden PEC sinds de promotie naar de eredivisie in 2012 nog geen punt opgeleverd. Waar de underdog uit Zwolle in eigen huis met vier zeges en een remise in de laatste vijf ontmoetingen juist steeds wist te stunten, kwam het in De Kuip al bijna vijfhonderd minuten niet tot scoren.

Hoewel Feyenoord PEC Zwolle in de voorgaande edities in De Kuip steeds kansloos liet, had het nu de handen vol aan de huidige nummer vier van de eredivisie. Trainer John van ’t Schip kondigde al aan niet van plan te zijn het aanvallende strijdplan om te gooien tegen de regerend landskampioen. Dat bleek ook in de openingsfase toen PEC, met Rick Dekker voor het eerst sinds anderhalf jaar in de basis, Feyenoord onder druk zette en via Nijland ook meteen dicht bij een voorsprong kwam. De spits omspeelde doelman Jones na een listig passje van Younes Namli, maar kwam kracht en tijd te kort om de bal in het lege doel te schuiven.

Eerste helft

In de aantrekkelijke eerste helft golfde het spel vervolgens op en neer. Feyenoord nam het heft meer in handen en was gevaarlijke met schoten van Karim El Ahmadi, Jens Toornstra en Sam Larsson. Zij kregen de bal echter niet op doel. Aan de andere kant misten ook Nijland (stift) en Kingsley Ehizibue (kopbal).

Feyenoord schoof na rust geleidelijk aan richting het Zwolse doel. PEC ontsnapte toen Jörgensen werd gelanceerd door een snelle vrije trap van El Ahmadi. Het schot van de van een blessure herstelde spits raakte de vingertoppen van Boer en de paal, waardoor PEC dichtbij een stunt bleef. Het puntje wankelde in een slotoffensief van Feyenoord dat bijna een kwartier duurde. De thuisclub reeg daarin de kansen aan maar PEC hield met kunst- en vliegwerk en met dank aan uitblinker Boer stand en hield zo voor het eerst in 28 jaar een resultaat over aan het bezoek aan De Kuip: 0-0.

PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis, Freire, Van Polen; Dekker (72. Bakker), Thomas, Saymak; Namli (83. Marinus), Nijland, Mokhtar (57. Ondaan).

Feyenoord – PEC Zwolle 0-0

Gele kaarten: Ehizibue, Mokhtar, Nijland (PEC Zwolle)

Arbiter: Higler