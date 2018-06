PEC-speler Dekker kijkt uit naar Van der Vaart: 'Hij zal bij ons ook beste zijn in positiespel'

Dekker, zelf controlerende middenvelder, liet na de zuinige start in de oefencampagne uit te kijken naar de entree van de oud-speler van Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur, die bij PEC Zwolle zijn conditie op peil gaat houden. ,,Ik ben altijd fan geweest van The Spurs en hou ook van het type, technische voetballers zoals Van der Vaart. Ik denk dat iedereen het zal toejuichen dat Van der Vaart met ons mee gaat trainen."

De 35-jarige routinier is transfervrij na een weinig succesvolle periode bij het Deense Midtjylland. Toen Van 't Schip recent in de studio van de NOS van Van der Vaart hoorde dat hij nog een jaar door wil, bood hij hem aan bij PEC verder fit te worden. Van der Vaart ging in op de geste van zijn voormalige jeugd- en assistent-trainer, waardoor Dekker vanaf maandag met de 109-voudig international op het trainingsveld in Wijthmen staat.