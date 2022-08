PEC-speler Haris Medunjanin (37) door schade en schande wijs geworden: ‘Nu weet ik dat je niet in discussie moet met Van Gaal’

Bosnië

,,Ik weet nog goed dat we in de bus zaten. Het was een van de laatste bussen die het land uit ging. Een tocht vol gevaar, overal waren vijanden. We werden telkens gecontroleerd. Mannen met wapens liepen door het gangpad, om me heen huilden mensen. Ik was zeven, je weet dan niet goed wat er aan de hand is.”