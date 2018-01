PEC-speler Ryan Thomas wil liever afzien dan miljoenen verdienen

De kans dat Ryan Thomas (23) het seizoen afmaakt in Zwolle, is groot. Ook omdat de smaakmaker van PEC rekening houdt met zijn pasgeboren dochter en niet met geld. ,,Een goed gevoel is voor mij belangrijker dan tien miljoen euro per jaar."

Ryan Thomas heeft een nieuwe fan. Zonder dat hij het zelf doorhad, zat zijn pasgeboren dochter Lily Mae vrijdag voor het eerst op de tribune toen papa Sportfreunde Lotte versloeg met PEC Zwolle in een oefenduel.

Thomas had vriendin Nikky en zijn stevig ingepakte baby tijdens de 5-1 zege niet gesignaleerd. ,,Waren ze er? Dat is leuk. Mijn leven is veranderd. Bij alles wat je doet, staat zij voorop. 's Nachts word ik vaker wakker omdat ik zeker wil weten dat ze er goed bij ligt. Dat gaat steeds beter. Eigenlijk is het een heel chille baby. Net als papa zeg maar."

Mooie transfer

De geboorte van zijn eerste kind is voor de spelmaker uit Nieuw-Zeeland naar eigen zeggen extra reden om het seizoen af te maken in Zwolle. De smaakmaker van de verrassende nummer vier in de eredivisie ambieert een mooie transfer, maar maakt die het liefst in de zomer, ook om kleine Lily Mae een grote verhuizing te besparen.

Nederlandse topclubs hebben iets meer kans deze maand, zou je zeggen. Maar Thomas begint het liefst in de zomer aan een nieuw avontuur. Alleen een club die hij als perfecte vervolgstap ziet, krijgt hem de komende twee weken mogelijk nog uit Zwolle. ,,Maar ik weet bijna zeker dat ik in februari nog voor PEC speel."

Afzien

Dat hij het niveau van PEC al lang is ontgroeid, weet de topverdiener van de club zelf ook. ,,Ik zit hier veilig. Daarom wil ik uit mijn comfortzone. Het is tijd voor een grotere club en een groter podium. Die stap moet niet te klein zijn voor me, zodat ik zeker weet dat ik ga spelen. Wat ik eigenlijk wil, is weer afzien."

En afzien doet hij het liefst in een aansprekende competitie. Dat Thomas aan carrièreplanning doet, blijkt wel uit het feit dat hij een vertrek naar flink wat clubs op voorhand uitsluit. Zo heeft de middenvelder de Engelse Premier League even geparkeerd. ,,Ik wil daar helemaal klaar voor zijn. Die stap is heel groot als je van zelden naar bijna wekelijks drie wedstrijd in de week gaat. Ik heb het gevoel dat ik dat moet opbouwen."

Zwichten

Voor een enorme zak geld die een club in een minder bekende competitie klaar heeft liggen, zal Thomas voorlopig niet zwichten. ,,Een club kan me tien miljoen per jaar bieden, maar een goed gevoel is voor mij belangrijker. En als dat gevoel niet goed is, doe ik dat niet. Geld kan me op dit moment niet schelen. Ik ben 23 jaar en heb nog genoeg jaren voor me om geld te verdienen. Het gaat nu vooral om de juiste sportieve keuze."