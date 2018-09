PEC-speler Sepp van den Berg (16) imponeert aan De Oude Meerdijk

Intercepties

Van den Berg had als mandekker geen kind aan Nicklas Pedersen. De spits van FC Emmen ondernam geen enkele doelpoging. Daar had de piepjonge verdediger van PEC met de meeste uitverdedigende acties (5) en de meeste intercepties (10) een groot aandeel.

Dekker

Rick Dekker, die in februari 2016 op bezoek bij ADO Den Haag (0-2) voor het laatst had gescoord, tekende voor de enige treffer in Emmen (0-1). PEC Zwolle heeft in de laatste twee uitduels even vaak de nul gehouden als in de negentien voorgaande competitieduels van dit kalenderjaar.