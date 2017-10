PEC-speler Thomas wil Messi ontlopen: ‘Tegen Peru meer kans op WK’

Nieuw-Zeeland hoopt zich in de tweede week van november voor de derde keer in veertig jaar te kwalificeren voor een WK. Daarvoor dienen de Kiwi’s in de play-offs af te rekenen met de nummer vijf van Zuid-Amerika. Wie dat wordt, zal komende nacht (01.30 uur) in de laatste speelronde blijken. Daarin vechten nog zes landen voor drie tickets of een plek in de play-offs tegen Nieuw-Zeeland. De meeste ogen zijn daarbij gericht op Argentinië, dat verrassend zesde staat en in Ecuador een historische absentie op het mondiale eindtoernooi moet zien af te wenden. Zelfs bij een zege heeft de voetbalgrootmacht, met wereldspeler Lionel Messi in de gelederen, mogelijk een barrage nodig om volgend jaar in Rusland te geraken.

Peru of Paraguay

Hoewel de finalist van het afgelopen WK al een hele kwalificatiereeks schuttert, treft Thomas komende maand liever een ander land. ,,Ik hoop dat we Peru of Paraguay treffen”, zegt de middenvelder van PEC Zwolle. ,,Ik denk dat we dan namelijk de meeste kans hebben om het WK te bereiken. Tegen die landen is het wellicht fiftyfifty. Dat is het tegen Argentinië niet. Ook niet tegen Chili of Colombia. Tegen die landen krijgen we het veel moeilijker, denk ik.”

De droom om een WK te spelen, weegt voor Thomas veel zwaarder dan het ontmoeten van Messi. ,,Ik weet dat ik hem misschien wel nooit meer tegenkom in mijn carrière, maar nog speel ik liever niet tegen hem en Argentinië in de play-offs. Ik heb bovendien al tegen Cristiano Ronaldo gespeeld in de Confederations Cup. Het maakt niet uit. Je speelt een wedstrijd tegen elkaar en het is niet zo dat ik negentig minuten met ze kan kletsen.”

Play-offs

In Nieuw-Zeeland wordt in ieder geval reikhalzend uitgekeken naar de play-offs, weet Thomas. ,,Vooral naar de thuiswedstrijd. We spelen eindelijk een grote wedstrijd in een uitverkocht stadion in Nieuw-Zeeland. We hebben tot nu toe vooral tegen kleinere eilanden gespeeld. Nu krijgen onze supporters ook grotere namen te zien. In die thuiswedstrijd zullen we ook een sterk resultaat neer moeten zetten.”

Thomas bereidde zich vrijdag met Nieuw-Zeeland in en tegen Japan voor op die beslissende wedstrijden. Het oefenduel werd weliswaar met 2-1 verloren, maar de middenvelder haakte maandag in Wijthmen met een voldaan gevoel en een lichte jetlag weer aan bij bij PEC Zwolle. ,,We hebben wel vertrouwen uit deze wedstrijd gehaald. In een groot deel speelden we goed en creëerden we de nodige kansen. Dat we grotere voetballanden als Japan in de problemen kunnen brengen, geeft aan dat we sterker geworden zijn.”

All Whites