PEC-spits Lennart Thy bekroont zichzelf met individuele prijs: ‘Blij dat ik het team heb geholpen’

Geen kampioenschap, maar toch een prijs voor Lennart Thy (31). De spits heeft zichzelf dankzij twee doelpunten in Helmond (2-3) gekroond tot topscorer van de eerste divisie. ,,Je wilt het team helpen en dat is gelukt, maar het hadden meer doelpunten kunnen zijn.”

De spits is blij met zijn prijs. Na een lastige start van het seizoen raakte hij met name in de tweede seizoenshelft in vorm en had hij een belangrijke bijdrage in de promotie. In het duel bij Helmond Sport van vrijdagavond gaf hij zijn team zelfs nog even hoop op meer.

Doel bereikt

Toen hij na zeventien minuten de 0-1 maakte en Heracles nog op 0-0 stond, was PEC Zwolle voor even koploper in de virtuele stand. Lang duurde dat niet en door de 2-0 overwinning van Heracles op Jong Ajax gaat de schaal naar Almelo.

,,We zijn blij dat we gepromoveerd zijn en komend jaar weer in de eredivisie spelen, daarmee is ons doel bereikt. Ik ben blij dat ik topscorer ben geworden. Vooraf werd tegen me gezegd dat ik 25 zou kunnen maken dit seizoen, het zijn er 23 geworden.”

Team helpen

Hij kijkt terug op een mooi seizoen. ,,Natuurlijk hadden het meer doelpunten kunnen zijn. We hebben veel kansen gecreëerd. Ik wilde het team helpen en daar ben ik trots op.” Hij kijkt uit naar de huldiging die zaterdag in Park de Wezenlanden is. ,,De euforie van de promotie is al een paar weken geleden, maar ik denk dat het een leuke dag gaat worden.”

