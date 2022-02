PEC-spits Oussama Darfalou (28) hoeft niet per se met een hakje te scoren: ‘Een lelijke goal is ook een goal’

Het is een treffer die in één adem wordt genoemd met de volley van Marco van Basten in de EK-finale van 1988 tegen de Sovjet-Unie: de goal van FC Porto-spits Rabah Madjer in de finale van de Europa Cup 1 in 1987 tegen Bayern München. Net als Van Basten deed Madjer dat niet alleen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar, maar ook op een manier die je normaal gesproken alleen in dromenland ziet: met de hak en nog eens achterwaarts.