PEC-spits Reza Ghoochannejhad hoopt op meer speelminuten na opnieuw een hattrick als invaller

Nee, zei Reza Ghoochannejhad, kort nadat hij de wedstrijdbal veilig in de tas had gestopt, het was niet zo dat hij gretiger was dan anders. De Zwollenaren hadden een paar uur eerder weliswaar een nieuwe spits aangetrokken, maar de komst van Thomas Buitink - de Nijkerker die tot het einde van het seizoen wordt overgenomen van Vitesse - was voor de Iraniër geen reden om in Tilburg een tandje bij te zetten.