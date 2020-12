PEC-spits Tedic met klaplong in het ziekenhuis: ‘Dat kwam wel even binnen’

PEC Zwolle vliegt eruit tegen Excelsior, maar een blamage wil trainer John Stegeman het niet noemen

15 december PEC Zwolle werd dinsdag verrassend in de tweede ronde van de beker uitgeschakeld door Excelsior, de nummer 12 van de eerste divisie. Maar een blamage wil trainer John Stegeman het niet noemen. ,,Dat is als je wordt weggespeeld en dat werden we niet.”