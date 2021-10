PEC stapt met twee zeges op zak met vertrouwen in de bus naar Alkmaar. Maar mist wel Strieder en Adzic

Het vertrouwen lijkt weer helemaal terug in Zwolle, na de belangrijke zege op Heracles (1-0) en de bekerwinst op De Graafschap (4-1). ,,Klopt, we zitten steeds beter in ons vel,” zegt Langeler. Al benadrukt de trainer wel dat het te vroeg is om nu al van een ommekeer te spreken. ,,We staan nog steeds onderaan, met een pittige achterstand op onze concurrenten. Maar het mag duidelijk dat deze week wel heel lekker is voor het gevoel.”