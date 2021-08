PEC strikt vlak voor het sluiten van transfermarkt aanvaller van Jong Oranje

Daishawn Redan (20) is de tweede en laatste aanwinst die PEC dinsdag op Deadline Day haalt. De aanvaller van Jong Oranje, die in 2019 een vijfjarig contract tekende bij Hertha BSC, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Duitse club. Eerder op de dag bevestigde de Zwolse eredivisionist al de komst van de Servische aanvaller Luka Adzic (22).

Dat PEC op één dag twee aanvallers strikt, is geen toeval. Na het vertrek van Mike van Duinen, Reza Ghoochannejhad, Thomas Buitink, Virgil Misidjan, Benson Manuel en Immanuel Pherai, en eerder Lennart Thy, Vito van Crooy en Zian Flemming, hadden de Zwollenaren nog maar één echte spits over: Slobodan Tedic, de huurling van Manchester City.

PEC-trainer Art Langeler beschikt weliswaar over het talentvolle aanvalsduo Chardi Landu en Samir Lagsir, maar zij komen op dit moment nog niet in aanmerking voor een basisplek. Eerder werd wel Gervane Kastaneer gehaald, maar hij stelt vooralsnog teleur. Het was veelzeggend dat de rechtsbuiten, deze zomer overgenomen van Coventry City, zaterdag tegen Willem II - na twee matige duels - voor het eerst op de bank begon.

Hoofdmacht

Om het probleem voorin op te lossen, moest PEC - dat dit seizoen nog altijd geen doelpunt heeft gemaakt - daarom wel toeslaan op de transfermarkt. Dat is dus gelukt, met het aantrekken van twee aanvallers, die bovendien direct kunnen worden ingezet.

Van wie Daishawn Redan, een vleugelaanvaller die ook in de punt kan spelen, misschien wel het meest mag worden verwacht. De Amsterdammer kwam tot nu toe in Berlijn weliswaar nog niet verder dan één wedstrijd in de hoofdmacht, maar liet als speler van Oranje O17 - waarin hij deel uitmaakte van de ploeg die in 2018 de Europese titel pakte - zien dat hij heel gevaarlijk kan zijn. Zo scoorde Redan dat toernooi, als aanvoerder, drie keer.

,,Voor mij is dit de ideale match”, zegt Daishawn Redan. ,,Ik wil spelen op het hoogste niveau en dat kan bij PEC Zwolle. Daarnaast geeft de club echt het gevoel mij heel graag te willen hebben. Het is daarbij fijn dat ik de trainer ken, ook al geeft dat natuurlijk geen garanties. Ik realiseer me goed dat ik hard aan de bak zal moeten om mijn plek in de basis te veroveren.”

Volledig scherm Daishawn Redan (links) in actie namens FC Groningen, de club die hem eerder huurde. Jordens Peters (Willem II) wacht af. © ANP Sport

Chelsea

Voordat Redan zijn contract bij Hertha BSC tekende, speelde hij in de jeugd van Ajax en Chelsea. In januari 2020 werd hij voor een halfjaar verhuurd aan FC Groningen. Dat werd geen succes. Zo kwam Redan niet verder dan vijf wedstrijden, waarin hij niet in één keer doel trof. Dit seizoen begon hij bij Hertha BSC II, dat uitkomt in de Regionalliga Nordost.

,,Als aanvaller heeft Daishawn alle kenmerken die wij zoeken”, reageert technisch manager Mike Willems. ,,Art kent Daishawn uit zijn tijd bij de KNVB en was meteen lyrisch toen ik hem als optie noemde. Op jonge leeftijd ging hij naar het buitenland. Ondanks dat Daishawn voor velen misschien van de radar af was, hebben wij hem als club altijd gevolgd. In Engeland maar ook bij Hertha heeft hij enorme stappen gezet. Ik ben blij dat Daishawn nu bij ons een volgende stap gaat zetten.

Niemand weg

Eerder op de dag maakte PEC de overgang bekend van Luka Adzic, voormalig ploeggenoot van Tedic bij Jong Servië. Hij komt transfervrij over van RSC Anderlecht, dat hem afgelopen seizoen had verhuurd aan FC Emmen. Adzic tekende in Zwolle voor een seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Verder ging er niemand weg bij PEC. Venezia, de promovendus uit de Serie A, toonde nog wel even belangstelling voor Kenneth Paal, de Zwolse linksback. Maar de Italianen kozen uiteindelijk voor Ridgeciano Haps van Feyenoord. Ook Yuta Nakayama, de Japanse controleur die net als Paal een aflopend contract heeft in Zwolle, speelt tot de winterstop sowieso nog bij PEC.