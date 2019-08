PEC-talent Westerman debuteert: ‘Vakantie heeft me goed gedaan’

Zes minuten voor tijd verving Westerman centrale verdediger Etiënne Reijnen, in de hoop nog wat aan de achterstand te doen. Hij speelde zijn eerste wedstrijd in het PEC-shirt voor een uitverkocht stadion. ,,Het enige positieve van de avond”, zegt Westerman met een glinstering in zijn ogen. ,,Het is lastig invallen bij een 1-3 achterstand, maar ik ben er wel blij mee.” In zijn korte invalbeurt pakte de jonge voetballer nog wel een gele kaart.

Vakantie

Westerman maakt, op een korte vakantie na, al de hele voorbereiding deel uit van de selectie van PEC. In de oefenwedstrijd tegen FC Dalfsen maakte de aanvaller meteen drie goals. Hij hoopte op een rap eredivisiedebuut in het eerste elftal, vertelde hij na dat duel. ,,Het is snel gegaan, dat verbaast me wel”, constateert Westerman ruim een maand later. ,,Ik ben tijdens de voorbereiding tien dagen vrij geweest. Dat heeft me goed gedaan. Ik had namelijk nog geen vakantie gehad. Na wedstrijden was ik helemaal kapot, haha.”