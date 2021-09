PEC tankt vertrouwen in Duitsland; na 40 dagen eindelijk weer zege voor Zwollenaren

Zonder de aanwinsten Luka Adzic en Daishawn Redan, maar met debutant Elikia Mbinga tankte PEC donderdag in Essen vertrouwen in het ‘geheime’ oefenduel met Rot-Weiss Essen. Mede dankzij doelpunten van Bram van Polen, Sam Kersten en Chardi Landu wonnen de Zwollenaren met 3-1. Het was voor PEC de eerste zege sinds 24 juli, toen SC Cambuur met 2-1 werd verslagen.