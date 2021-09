PEC-trainer Art Langeler: ‘Als we zo blijven spelen, zijn we degradatiekandidaat nummer één’

Sepp van den Berg uit Zwolle: ‘Hopelijk is dit een eerste stap naar het grote Oranje’

6 september Met zijn eerste uitverkiezing voor Jong Oranje, dat dinsdag in Deventer de EK-kwalificatie start tegen Moldavië, begint Zwollenaar en voormalig PEC-speler Sepp van den Berg (19) aan een nieuwe fase van zijn carrière. ,,Geweldig”, zegt de verdediger van Liverpool die ook dit seizoen verhuurd is aan Preston North End. ,,En hopelijk is dit een eerste stap naar het grote Oranje.”