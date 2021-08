PEC-trainer Art Langeler: ‘De balans slaat nu naar de verkeerde kant op’

PEC Zwolle verloor zaterdag in Tilburg terecht van Willem II (1-0). En dat is volgens trainer Art Langeler niet alleen heel pijnlijk. ,,Natuurlijk maak ik me zorgen. Enorm veel zorgen zelfs.”

Bij PEC riepen ze het deze voorbereiding keer op keer: met een kleine groep eredivisiespelers wil de club proberen niveau waar te borgen én jonge spelers te brengen. ,,Maar ja”, zei Langeler, zaterdag na de derde nederlaag op rij, waarin opnieuw niet werd gescoord. ,,We hebben ook gezegd: we willen per se in de eredivisie spelen. En die balans slaat nu naar de verkeerde kant op.”

Langeler was dan ook flink teleurgesteld. ,,Ja, leuk is anders. Want we kunnen niet zeggen dat we onterecht hebben verloren.” En ja, dat baart hem zorgen. ,,Absoluut. Enorm veel zorgen. Omdat we nog gewoon nul punten hebben en nog altijd niet hebben gescoord. En dat is heel pijnlijk.”

Teveel jeugd

De trainer begreep de kritiek van Bram van Polen, zijn aanvoerder die na afloop zei dat het inpassen van vijf jeugdspelers wel heel erg veel was. ,,Dat is een juiste conclusie. Maar op dit moment is dit wat het is, ook omdat spelers die wat ouder zijn en dus meer ervaring hebben vandaag niet konden meedoen.”

De komende weken wordt dan ook vooral overleven voor PEC dat inmiddels hekkensluiter is. ,,Daarom is het zaak om ons zo snel mogelijk te herpakken en punten te halen. Zo simpel is dat.”

Al beseft Langeler dat dat een enorme kluif wordt. Ook omdat over twee weken eerst kampioen Ajax wacht en daarna Go Ahead Eagles dat inmiddels op stoom is. ,,Dat wordt inderdaad heel lastig. Daarom is het wel even fijn dat we komende weekeinde, wegens interlandverplichtingen, even vrij zijn.”