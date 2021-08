PEC-trainer Art Langeler na nederlaag tegen Vitesse: ‘Er zit echt wel power in’

Art Langeler beleefde een behoorlijke intense rentree als trainer van PEC Zwolle, zei hij na afloop van de nederlaag tegen Vitesse (0-1). Zo had hij het idee dat hij zelf de wedstrijd had gespeeld. ,,Zoveel heb ik gezweet.”

En Langeler baalde. Natuurlijk, de Zwollenaar vond het mooi dat na 533 dagen eindelijk weer in een goed gevuld en sfeervol stadion kon worden gespeeld. En dat PEC tot op het einde alles gaf om tegen het stugge Vitesse alsnog een mooi resultaat te halen. ,,Daar kijk ik echt wel met een positief gevoel op terug. Alleen, het negatieve blijft wel hangen: namelijk dat we niet minimaal een punt hebben gehaald.”

Quote Negen van de tien keer gaat een schot van twintig meter over, naast of tegen een verdediger. Deze niet. Deze valt precies goed Art Langeler, Trainer PEC Zwolle

Hij verwijt zijn ploeg alleen niks. En al zeker niet de tegengoal, in de 20e minuut van de Deen Nikolai Baden Frederiksen. ,,Negen van de tien keer gaat een schot van twintig meter over, naast of tegen een verdediger. Deze niet. Deze valt precies goed. Net achter het handje van Lamprou. En ja, dat is dan gewoon een mooie goal.”

Toeslaan

Dat PEC dit doelpunt, de enige in de wedstrijd, tegen kreeg in een fase waarin de Zwollenaren het beste van het spel hadden, dat is volgende Langeler inherent aan het voetbal. ,,Maar in die fase hadden we natuurlijk gewoon zelf een goal moeten maken.”

Quote Als we zo blijven spelen, gaan we echt niet 34 duels met 1-0 verliezen Art Langeler, PEC Zwolle

Zoals PEC sowieso veel momenten had waarin het had moeten toeslaan. Zo kreeg het niet alleen Pelle Clement een dot van een kans, maar waren ook Slobodan Tedic, Kenneth Paal, Mustafa Saymak en Gervane Kastaneer dichtbij een treffer.

Langeler: ,,Natuurlijk, ik begrijp dat het publiek teleurgesteld is dat we niet hebben gewonnen. Maar ik weet zeker dat ze ook met een gevoel naar huis zijn gegaan, zo van: er zit echt wel power in. Dat we hebben laten zien dat we echt wel naar voren willen. Daarom weet ik zeker: als we zo blijven spelen, gaan we echt niet 34 duels met 1-0 verliezen.”

