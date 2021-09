PEC-trainer Art Langeler: ‘Terecht van Ajax verloren, maar ook dingen gezien waar we verder mee kunnen’

PEC-trainer Art Langeler had na afloop van de 2-0 nederlaag tegen Ajax gemengde gevoelens. ,,Ja, het is heel dubbel. We hebben terecht verloren, maar ik heb ook dingen gezien waar we verder mee kunnen.”

Langeler was onder meer content hoe zijn verdediging, waar de teruggekeerde Sam Kersten in het centrum een duo vormde met Siemen Voet, lange tijd overeind bleef. ,,Het doel was om Ajax lastig te maken. Nou, dat is best lang gelukt. Daarnaast hebben we zelfs nog verschillende kansen gehad.”

Quote Een wedstrijd tegen Ajax is gewoon heel moeilijk. Je staat constant onder druk Art Langeler, Trainer van PEC Zwolle

Het was alleen zo ontzettend jammer, zei Langeler, dat de eerste treffer in een fase viel waarin PEC niet echt onder de voet werd gelopen. ,,Al moet je wel reëel zijn. Een wedstrijd tegen Ajax is gewoon heel moeilijk. Je staat constant onder druk.”

Zuur

Dat de tweede goal op een moment viel dat PEC wilde wisselen, was minstens zo zuur. ,,Met drie frisse krachten wilden we naar voren spelen. Maar ja, dan scoort Ajax net op het moment dat ze langs de kant klaar stonden om erin te komen. En ja, dan weet je dat de wedstrijd is gespeeld.”

Zuur was ook de wijze waarop dat doelpunt tot stand kwam. Zo ging PEC-doelman Kostas Lamprou niet helemaal voluit in duel met Ajax-spits Sébastien Haller. Zag ook Langeler. ,,Kostas had die bal natuurlijk moeten stompen, of iets anders moeten doen.” Al vond Langeler niet dat Lamprou heel veel verweten mag worden. ,,Dit is zijn eerste fout van het seizoen.”

Langeler keek ook liever naar de dingen die wel goed gingen, zoals dus onder meer hoe er werd verdedigd. ,,Daarop moeten we voortborduren. En dat kan ook. De komende weken krijgen we tegenstanders die van een minder niveau zijn dan Ajax. Dan moeten we onze spel omzetten in goede resultaten.”