PEC-trainer Bert Konterman blijft na zege op FC Twente realistisch: ‘Nog twee punten, dan pas zijn we echt veilig’

Of PEC veilig is? Officieus natuurlijk wel, zei trainer Bert Konterman na de 1-0 zege op FC Twente. Daardoor heeft PEC met nog vijf duels te gaan liefst tien punten voorsprong op de concurrentie. ,,Maar officieel zijn we dat dus nog niet. Daarvoor hebben we echt nog minimaal twee punten nodig.”

Bert Konterman is niet iemand die zich snel gek laat maken. Of iemand die zich laat verleiden tot het doen van prikkelende uitspraken. Vandaar ook dat de trainer van PEC zaterdag niet hardop wilde zeggen dat zijn ploeg, ondanks de comfortabele voorsprong op Willem II en VVV-Venlo, zeker is van handhaving.

,,Je moet realistisch blijven”, vindt de Hierdenaar die binnen nu en twee weken bekend zal maken of hij na dit seizoen terugkeert bij de KNVB of bij PEC assistent wordt van Art Langeler. ,,In de eredivisie is de stelregel: bij 34 punten ben je veilig. En wij hebben er 32. Dat betekent dat we echt nog niet rustig achterover kunnen gaan leunen.”

Concurrentie

Toch moet het wel heel raar lopen wil PEC komend seizoen niet op het hoogste niveau spelen. Zeker ook omdat de concurrentie maar punten blijft verspelen. Dat beseft Konterman ook. ,,Bovendien kunnen we de resterende vijf wedstrijden allemaal winnen. Ik zeg niet dat we dat ook doen. Maar het kan wel.”

Dus zelfs tegen PSV, meent Konterman. ,,Ja, waarom zouden we tegen PSV niks geks kunnen doen? Dit seizoen steekt alleen Ajax er ver boven uit. Tegen de rest zijn we echt niet kansloos.”

Balbezit

Konterman - die naast PSV nog SC Heerenveen, Vitesse, ADO Den Haag en FC Groningen - hoopt dan wel dat zijn ploeg wat minder vaak van grote afstand op doel schiet. ,,Eerlijk gezegd waren we daar wel een beetje klaar mee. Zo gingen we op een gegeven moment niet alleen vanaf 20 meter schieten, maar ook van 25, 27 en zelfs 30 meter. Dan kan je beter kiezen voor de breedte. Dan houd je tenminste balbezit.”

Omdat het vrijwel niks opleverde stond Konterman op het punt om tegen Immanuel Pherai te zeggen dat hij dat niet zo vaak meer moest doen. ,,Maar ja, ik was gelukkig net te laat. Manu had nog niet geschoten, of Misidjan tikt de rebound binnen. Dat was natuurlijk top. En hadden we, nadat we tegen Heracles en Sparta zo op onze bek waren gegaan, echt wel even nodig.”