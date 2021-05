PEC-trainer Bert Konterman: trots op zijn Eagles-vrienden, niet tevreden over eigen ploeg

Trots was-ie, zei Bert Konterman donderdag in Eindhoven. Trots op Kees van Wonderen en Paul Bosvelt, zijn voormalige ploeggenoten bij Feyenoord die in Rotterdam goede vrienden werden. ,,Wat zij in Deventer hebben neergezet, is echt uniek”, zei Konterman. ,,Een wereldprestatie. Dit had toch niemand verwacht? Ik in ieder geval niet. En zij ongetwijfeld ook niet.”