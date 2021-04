PEC-trainer Bert Konterman voert tegen Sparta zijn eerste echte verandering door

Het was een onrustige en woelige week voor PEC Zwolle. En dat was niet alleen omdat een aantal spelers, onder wie Slobodan Tedic en Yuta Nakayama, was uitgevlogen om voor hun land te spelen. Het kwam ook omdat liefst negen spelers te horen kregen dat hun aflopende contract niet wordt verlengd en zij dus op zoek moeten naar een nieuwe club.

,,Dat blijft altijd een dingetje”, aldus Bert Konterman. ,,Je kan wel zeggen: dat doet me niks. Of: ik zag het al aankomen. Maar dan nog zit het in je hoofd. En dan is het de vraag: hoe ga je daarmee om? Kruip je in je schulp en ga je irritant doen of kom je in de vechtstand en wil je er juist het beste van maken.”

Compliment

Konterman zag het laatste, vertelde hij vrijdag na de afsluitende training. ,,Ja, een compliment aan de jongens. Sommigen hadden het best wel zwaar, zeker Reza en Mike van Duinen. Dat zijn twee gelauwerde spelers. Die vinden dat dubbel lastig. Juist ook omdat ze zo graag willen spelen. Maar als je dan ziet hoe ze trainen, petje af. Maar dat zei ik ook tegen ze: zet het om in positieve energie. Ik weet wel: dat is heel moeilijk. Maar het gaat wel om je eigen toekomst.”

Hoe goed ze deze week ook trainden, toch beginnen Ghoochannejhad en Van Duinen tegen Sparta wederom op de bank. Wel in de basis: Slobodan Tedic. De huurling van Manchester City neemt de plek in van Thomas Buitink, die als spits nog niet heeft kunnen brengen wat van hem wordt verwacht.

Klopt op de deur

Konterman zag Tedic, die hij voor het eerst in de basis zet, wel groeien. ,,Dat zag je al tegen Ajax, toen hij inviel. En later helemaal tegen VVV, toen hij ook nog eens scoorde. Ja, dan klop je wel heel nadrukkelijk op de deur. En dat niet alleen. Je ziet ook dat het team met Tedic goed gaat voetballen.”

Omdat Tedic een stuk langer is dan Buitink zou je zaterdag in Rotterdam hoge voorzetten kunnen verwachten. Maar dat zal niet gebeuren, zei Konterman. ,,We willen nog steeds met combinaties kansen creëren.” Dat zullen de Zwollenaren dan moeten zonder Rico Strieder, Mustafa Saymak en Benson Manuel. Net als Sai van Wermeskerken zijn ze wegens blessures niet inzetbaar.

Vechtmachine

Het maakt Konterman, die in zijn tijd bij Feyenoord ploeggenoot was van Sparta-trainer Henk Fraser, niet angstig. ,,Natuurlijk, Sparta is een hele stugge ploeg. Een vechtmachine die dit seizoen het maximale eruit haalt. Alleen, we kunnen ze zeker pakken. Dat lieten we thuis ook al zien, toen we met 4-0 wonnen. En dat zou mooi zijn. Want daarmee zorgen we niet alleen voor nog meer rust, maar passeren we Sparta ook nog eens op de ranglijst.”

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Nakayama, Reijnders, Huiberts; Misidjan, Tedic en Pherai.

Afwezig: Van Wermeskerken, Strieder, Saymak en Manuel.