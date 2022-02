PEC-trainer Dick Schreuder blij met punt tegen NEC: ‘Na de rode kaart was het voornamelijk tegenhouden’

reactiePEC Zwolle behaalde zaterdag tegen NEC (1-1) niet de derde zege op rij, maar trainer Dick Schreuder kon ermee leven. Hij was blij dat zijn ploeg na de rode kaart van Siemen Voet tenminste nog een puntje aan het duel had overgehouden.

Omdat Mees de Wit zich op het laatste moment ziek had afgemeld, werd Djavan Anderson, de verdediger die maandag tijdelijk werd overgenomen van Lazio, al meteen in het diepe gegooid. Maar Schreuder kon ook niet anders, zei hij na afloop van het gelijkspel tegen de promovendus uit Nijmegen. Kenneth Paal was nog niet beschikbaar, terwijl ze Sai van Wermeskerken, de verdediger die net terug is van een blessure, liever voorzichtig willen brengen.

Het werd bijna de avond van Anderson, die een kwartier in de tweede helft bijna de 2-1 op zijn schoen had. ,,Maar eigenlijk hadden we voor rust natuurlijk al op voorsprong moeten staan”, zei Schreuder, doelend op de enorme kans van Daishawn Redan in de laatste minuut. ,,Al vond ik niet dat Redan het slecht deed. En vergeet niet dat hij halverwege de eerste helft wel raak schoot.”

Volledig scherm Max de Waal (rechts) maakte negen minuten voor tijd zijn debuut voor PEC Zwolle. Maar hij kon in de stromende regen niet het verschil maken. © ANP

Om de verdediging van NEC na rust stuk te spelen, was het idee om Max de Waal, de huurling van Ajax die tegen NEC voor het eerst bij de selectie zat, na een uur in te brengen. Maar dat plan kon in de prullenbak, na de rode kaart van Siemen Voet, die in de 59ste minuut een tackle op Elayis Tavson te laat inzette.

Breekpunt

Het was een breekpunt in de wedstrijd, aldus Schreuder. ,,We gingen ook echt voor de winst. Kregen in de eerste helft ook echt wel kansen. Maar ja, dan komt die rode kaart van Siemen. En dan is het meer tegenhouden. En dat lukt ook. En dan kun je alleen maar blij zijn met een punt. En we zijn in ieder geval nog ingeslagen.”

Over de rode kaart van Voet was uiteraard niet tevreden. ,,Maar dat is voetbal. Deze momenten komen heel vaak voor in een wedstrijd. Speel je wel de bal, dan is er niks aan de hand. En nu komt-ie te laat.”

Het zorgt ervoor dat Schreuder zijn Belgische verdediger sowieso volgende week tegen SC Cambuur moet missen. Of Van der Werff zijn vervanger is? Dat kan, zei de trainer. ,,Al kan Maikel sowieso geen hele wedstrijd spelen.” Rav van den Berg of desnoods Rico Strieder zou daarom een betere optie zijn. ,,Dat is een voordeel van een sterke bank. Daardoor kun je spelers vrij snel en heel makkelijk inpassen.”