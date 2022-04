PEC-trainer Dick Schreuder blijft realistisch na 2-1 zege op AZ: ‘Geweldig, maar we zijn er nog lang niet’

Natuurlijk, PEC-trainer Dick Schreuder was opgelucht na de verrassende 2-1 zege zondag op AZ, waardoor de Zwollenaren opklommen naar de zestiende plek in de eredivisie. Maar tegelijkertijd was hij ook realistisch. ,,We zijn er nog lang niet.”

Na drie nederlagen pakte PEC eindelijk weer eens de volle buit. En dat deed Schreuder goed. Al kwam het volgens de trainer niet helemaal uit de lucht vallen. ,,Tegen Feyenoord was het resultaat weliswaar minder, maar weggespeeld waren we niet. Zoals we een week later tegen FC Twente ook kans hadden.”

Dat het tegen AZ wel goed ging, had onder meer te maken met de omzettingen die Schreuder had gemaakt. Zo koos hij onder meer voor Mees de Wit als een van de drie centrale verdedigers. En had hij Kenneth Paal weer als wingback opgesteld.

Quote Je merkte aan alles dat Gervane Kastaneer ermee bezig was om een doelpunt te maken Dick Schreuder, Trainer PEC Zwolle

De grootste verrassing was echter de basisplek Gervane Kastaneer, de spits die het vertrouwen van zijn trainer beloonde met zijn eerste treffers in bijna 2,5 jaar. ,,Je merkte aan alles dat hij daarmee bezig was”, aldus Schreuder. ,,Daarom ben ik ook heel blij voor hem. Ook omdat hij altijd heel positief is gebleven.” Al had hij er best nog wel eentje meer mogen maken, zei Schreuder die zijn ploeg vooral in de tweede helft dominant vond spelen. ,,Hij ging er alleen wat te wild in.”

Volledig scherm PEC-aanvaller Gervane Kastaneer viert samen met Mees de Wit de 1-0 tegen AZ. © ANP

Over Daishawn Redan, die vlak voor tijd de winnende treffer maakte, was Schreuder ook tevreden. ,,Al zei ik in de rust wel: houd Clasie wat meer in de gaten. Dat deed hij. En dan scoort hij later ook nog de tweede treffer binnen. Geweldig. Al had er, met als Kastenaar, ook nog wel eentje mogen maken.”

Goed gedaan

Maar goed, de winst is binnen. En dat is het belangrijkste. ,,De kans dat we het redden is hierdoor weer wat groter geworden. Maar we zijn er natuurlijk nog niet”, aldus Schreuder die over twee weken concurrent RKC Waalwijk treft. ,,Maar we zijn nof in de race. En ja, dat is geweldig, zeker als je ziet waar we vandaan komen. Ik zei niet voor niets: als we tot de laatste speeldag nog meedoen, dan hebben we het gewoon heel goed gedaan.”