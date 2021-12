PEC-trainer Dick Schreuder houdt moed na verlies tegen Fortuna Sittard. ‘Ik ben zeker niet geschrokken’

eredivisie vrouwen Eindelijk weer op het veld om het ‘echie’, Apeldoorn­se Licia kan haar geluk niet op

Ze keek een flink aantal seconden om zich heen, snoof de geur van gras op en liet haar tranen even de vrije loop. Dit was wel even een moment. Na veertien maanden blessureleed is Licia Darnoud (21) weer terug in de eredivisie. De Apeldoornse voetbalster was bang dat nooit meer mee te maken.

5 december