PEC-trainer Dick Schreuder houdt vertrouwen in zijn ploeg: vrijwel geen wijzigingen tegen SC Heerenveen

PEC Zwolle start zaterdag tegen SC Heerenveen (aanvang 20.00 uur) met vrijwel dezelfde ploeg waarmee het woensdag verloor in de beker tegen NAC Breda. Dat betekent dat Gervane Kastaneer na zijn drie gemiste kansen gewoon in de basis staat. Rico Strieder is nog een twijfelgeval. Voor nieuwkomer Maikel van der Werff is het duel eveneens nog een vraagteken.

De nederlaag tegen NAC Breda, in de achtste finale van de beker, kwam hard aan in de Overijsselse hoofdstad. Vooral ook omdat het zo onnodig was. PEC kreeg voor rust kans na kans, maar met name Gervane Kastaneer, de spits die sinds zijn komst uit Engeland afgelopen zomer nog altijd wacht op zijn allereerste treffer in Zwolse dienst, miste keer op keer.

Het wordt hem niet aangerekend. En dus begint Kastaneer, mede doordat Max de Waal wederom afwezig is vanwege een blessure, ook wederom in de spits van de Zwollenaren die na de 2-0 winst, vorige week op Willem II, de stijgende lijn in Friesland hopen door te zetten.

Slordig

Wel nam trainer Dick Schreuder hem nog even apart, na zijn missers in Breda. ,,Maar Gervane was echt niet de enige die woensdag slordig omging met de kansen. Dat waren er wel meer. Die heb ik dus ook gesproken.”

Quote We mogen dan wel tegen NAC hebben verloren, het is niet zo dat we ook slecht hebben gespeeld. Integen­deel, ik vond ons veldspel zelfs beter dan tegen Willem II Dick Schreuder, Trainer PEC Zwolle

Waarbij het zeker niet alleen over het missen van kansen ging, benadrukte Schreuder vrijdag na afloop van de afsluitende training. ,,We mogen dan wel hebben verloren, het is niet zo dat we ook slecht hebben gespeeld. Integendeel, ik vond ons veldspel zelfs beter dan tegen Willem II. Anders krijg je natuurlijk ook niet zoveel kansen.”

Gebroken duim

Dat schept, aldus Schreuder, vertrouwen voor het duel met SC Heerenveen, waar voormalig PEC-doelman Xavier Mous inmiddels eerste keeper is, nadat Erwin Mulder een paar maanden geleden zijn duim had gebroken. ,,Al blijft Heerenveen, zelfs zonder Joey Veerman, een vervelende tegenstander”, vertelde de trainer die het eerder dit seizoen met Vitesse ook al lastig had tegen de Friezen. ,,Dat komt omdat ze heel wisselvallig spelen. Je weet daarom nooit wat je kan verwachten.”

Volledig scherm Max de Waal is weliswaar weer terug op het trainingsveld, maar de wedstrijd tegen SC Heerenveen komt nog net te vroeg voor de spits van PEC. © Smit-Images/Raymond Smit

PEC lijkt de corona-uitbraak definitief onder controle te hebben. Zo ontbreken alleen nog Dean Huiberts, Max de Waal en Kenneth Paal. En uiteraard Samir Lagsir en Sam Kersten, de twee voor wie het seizoen al een tijdje geleden voorbij was.

Rico Strieder

Rico Strieder, die uitviel tegen NAC, is nog een twijfelgeval. Over hem hoopt Schreuder zaterdag meer duidelijkheid te krijgen. Al hoeft de trainer uit Barneveld niet zijn complete ploeg over de kop te gooien, wanneer blijkt dat de Duitse controleur toch niet inzetbaar. Dan schuift Yuta Nakayama een linie naar voren, zodat achterin een plek vrijkomt voor Rav van den Berg.

Of Maikel van der Werff, die vrijdag voor een halfjaar tekende bij PEC, in de selectie zit, is nog een vraagteken. Dat hangt af of PEC het laatste document uit Amerika op tijd binnenkrijgt. Van der Werff, die overkomt van FC Cincinatti, zal sowieso niet starten.

Vermoedelijke opstelling: Lamprou; Voet, Van Polen, Van den Berg; Reijnders, Nakayama, Van den Belt, Saymak, De Wit; Kastaneer en Darfalou.