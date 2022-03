PEC-trainer Dick Schreuder na 1-0 zege op Fortuna Sittard: ‘De ontlading is zo groot’

reactieDick Schreuder kon zijn geluk niet op, zondagavond na de zwaarbevochten 1-0 zege op Fortuna Sittard, waardoor PEC voor het eerst in ruim een halfjaar niet meer laatste staat. ,,Dit hadden we zo nodig.” Al waakt de trainer voor optimisme.

Schreuder stond er enigszins relaxed bij, zo’n halfuur na de overwinning in het stadion met de weinige originele naam Fortuna Sittard Stadion. Maar dat was maar schijn. ,,Zo, wat ben ik opgelucht”, zei Schreuder. ,,Want inderdaad, dit was wel superbelangrijk. Je zag het aan alles. De ontlading was zo groot. En bij iedereen. En dat is zo goed. Je voelt echt dat iedereen een team is.”

De trainer, die met de Zwollenaren alweer de vierde zege van het jaar pakte, prees zijn hele team. ,,Al was ik niet helemaal tevreden over de beginfase. Toen hadden we het echt heel moeilijk.” Waarbij vooral het zwakke optreden van Oussama Darfalou opviel. ,,Maar die kwam na rust geweldig terug, met als bekroning die winnende treffer.”

Invallers

Een doelpunt die niet uit de lucht kwam vallen. ,,We hebben ons echt in de wedstrijd gevochten, ook omdat we veel zorgvuldiger speelden. Daarvoor waren we veel te slordig aan de bal.” Met dank aan de invallers, onder wie Gervane Kastenaar en Kenneth Paal waardoor PEC kans na kans kreeg. ,,En vergeet ook het optreden van Mees de Wit en Yuta Nakayama niet. Die speelden opnieuw heel goed.”

Al benadrukte de trainer, die verrassend met Maikel van der Werff en Djavan Anderson startte waardoor Siemen Voet en Eliano Reijnders op de bank zaten, dat zijn ploeg, er nog lang niet is. ,,Vergeet niet dat we nog een heel pittig programma voor de boeg hebben, met vijf ploegen uit de top 7. Dat is mega moeilijk. Maar soms speel je ook gewoon makkelijker tegen een goede tegenstander. Dus ja, we leven nog.”

Volhouden

Maar veilig, dat is PEC, dat inmiddels zestiende staat, dus nog altijd niet. ,,Nee, maar we zijn wel goed op weg. Het is nu te hopen dat we dit nog lang kunnen volhouden. En aan het einde van het seizoen er nog beter voor staan. En dat houdt in dat we ook volgend jaar met PEC in de eredivisie spelen.”