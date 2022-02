PEC-trainer Dick Schreuder na 1-1 tegen FC Groningen: ‘Punt was het maximale’

Het was niet goed wat PEC liet zien, zondag tegen FC Groningen. Maar dat kon ook bijna niet op een middag waar de regen en de wind vrij spel hadden. En het veld in Zwolle dus bijna onbespeelbaar werd. ,,Dan mag je gewoon blij zijn met een punt”, aldus de oefenmeester uit Barneveld.

Al was het niet zo dat Schreuder helemaal niet genoot. Zo was de trainer te spreken over de strijd en passie die zijn ploeg liet zien. ,,Al kon het natuurlijk wel beter. Zeker in de eerste helft. Toen was het tot aan het zestienmetergebied oké. Maar daarna maakten we te vaak een verkeerde keuze aan de bal.”