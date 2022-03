PEC-trainer Dick Schreuder na 2-1 nederlaag tegen Feyenoord: ‘Goals veel te makkelijk weggegeven’

,,We hebben de goals veel te makkelijk weggegeven”, zei PEC-trainer Dick Schreuder na de 2-1 nederlaag, zondag in eigen huis. Door het verlies staan de Zwollenaren opnieuw laatste in de eredivisie.

Schreuder baalde zichtbaar na het tweede verlies in drie duels. En dat was logisch. Omdat de trainer wist dat tegen de Rotterdammers er veel meer had ingezeten. Zeker op basis van de tweede helft. ,,Toen deden we het echt heel goed, lieten we, met een goede opbouw en veel passie en strijd, dat we tegen een ploeg als Feyenoord heel goed naar voren kunnen voetballen.”

Quote Bij de eerste goal hadden we die hoge bal moeten hebben, bij de tweede gleden we uit Dick Schreuder, Trainer van PEC Zwolle

De Zwollenaren hadden er alleen weinig aan. Mede door twee ongelukkige tegentreffers ging het alsnog met 2-1 onderuit, nadat het kort voor rust nog op voorsprong was gekomen door een pegel van Bram van Polen. ,,Die goals hebben we veel te makkelijk weggegeven. Bij de eerste hadden we die hoge bal moeten hebben, zodat Bram niet in duel kwam. En bij die tweede gleden we uit, waardoor de bal precies voor de voeten kwam van Dessers.”

Vuurwerk

En dan was er nog het bier-en vuurwerkincident in de slotfase, waardoor het duel korte tijd werd stilgelegd. Of dat cruciaal was en PEC daardoor het duel uit handen gaf, zover wilde Schreuder niet gaan. Maar het bracht in ieder geval wel de vaart uit de wedstrijd. ,,En het kan ook niet. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk. Hoeveel supporters het ook zijn, het is niet goed. Ik heb er dan ook geen goed woord over.”