PEC-trainer Dick Schreuder na 4-3 zege: ‘Ik ben een paar jaar ouder geworden’

Schreuder roemde in Leeuwarden niet alleen de sterke start van de Zwollenaren die binnen zes minuten twee keer scoorden. Maar ook de manier hoe ze aan de tweede helft begonnen, nadat SC Cambuur de stand weer snel op gelijke hoogte had gebracht. ,,We kwamen echt heel goed uit de kleedkamer. En dan maak je ook nog eens twee hele goede doelpunten. Dan kun je de jongens alleen maar een compliment geven.”

Lange bal

Al was Schreuder, die met PEC dit kalenderjaar al tien punten heeft gehaald, niet helemaal tevreden. ,,Bij vlagen hebben we het goed gedaan, absoluut. Maar bij vlagen was het ook niet goed. Zo speelden we ballen op bepaalde momenten teveel en te vaak terug op Lamprou. Dan denk ik: speel dan de lange bal.”

Dat nam niet weg dat Schreuder heel blij was na zijn derde zege in vier duels. ,,Want vergeet niet: Cambuur uit is echt heel lastig. Is een ploeg met een goede spelopvatting. Ik ben dan ook echt heel trots dat onder de wedstrijd hebben tegengehouden. Al ging dat niet makkelijk. Het was een hectische avond. Ik ben dan ook zeker een paar jaar ouder geworden. En dat kwam niet alleen doordat die strafschop van Cambuur toch niet werd gegeven. Het kwam ook omdat we tien minuten extra moesten spelen. Maar we hebben het gered.”