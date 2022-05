PEC-trainer Dick Schreuder na gelijkspel tegen FC Utrecht: ‘Dit is zo frustrerend’

,,Het is te bizar voor woorden”, zegt PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder zaterdag na afloop van het gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1). ,,Op basis van de resultaten in 2022 staan we op een plek die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal, maar in werkelijkheid staan we laatste. Dat is zo frustrerend.”

Schreuder baalde uiteraard van het resultaat, juist omdat er veel meer in had gezeten. Maar hij kon zijn jongens niks verwijten, vond hij. ,,Ik heb genoeg goede dingen gezien. Kijk naar de mentale weerbaarheid die ze tonen. Kijk hoe ze strijden, met en zonder bal. Dat was prima. Dus ik kan niet meer van ze eisen.”

Het leverde alleen geen vracht aan doelpunten op. En dus staat PEC, met nog maar twee duels te gaan, wederom laatste. Zo zonde, aldus Schreuder. ,,Iedereen ziet wat we doen, iedereen ziet wat voor een ontwikkeling we doormaken. Dan is het zo jammer dat we daar niet van kunnen genieten, op een manier zoals we dat zouden willen. Je moet natuurlijk wel winnen. En meer punten hebben.”

Buitenspel

Al had PEC met een beetje meer geluk wel de volle buit gehad. Zo werd het doelpunt van Gervane Kastaneer ten onterechte afgekeurd. De aanvaller zou volgens de VAR buitenspel hebben gestaan. Maar wie de beelden er nog eens op nakeek, zag toch wat anders. ,,Dat kan misschien wel zo zijn, maar dat is natuurlijk geen excuus. We hebben ons goede spel gewoon niet kunnen omzetten in treffers.”

Hoe penibel de situatie ook is, toch houdt Schreuder hoop op handhaving. ,,Het kan nog altijd. Maar dan moeten we woensdag wel van Sparta winnen. Maar daar heb ik alle vertrouwen. Zeker als we op de manier voetballen, zoals we dat vandaag hebben gedaan.”