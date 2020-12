PEC-trainer John Stegeman gaat na zege op ADO opgelucht de winterstop in: ‘Nu stiekem naar boven kijken’

PEC-trainer John Stegeman ging woensdagavond, na de 2-0 zege op ADO Den Haag, met een opgelucht gevoel de winterstop in. ,,We hebben onszelf eindelijk beloond”, aldus de Epenaar.

Stegeman genoot nog lang na. Zijn ploeg is weliswaar nog niet waar het moet zijn. Vandaar ook dat hij benadrukte dat PEC niet de polonaise moet gaan lopen. Maar de verdiende overwinning op ADO Den Haag smaakte wel heel erg goed, zei hij. Ook omdat de Zwollenaren volgens Stegeman gewoon een redelijke en degelijke wedstrijd hebben gespeeld. ,,We hadden ADO alleen wat meer pijn moeten doen.”

Verlossing

De fraaie kopgoal van Mike van Duinen, zes minuten na rust, was beslissend, vond Stegeman. ,,Dat was een soort van verlossing. Vanaf dat moment waren we een stuk comfortabeler aan de bal.”

Al zat Stegeman na die openingstreffer nog niet heel ontspannen op de bank. ,,Relaxed was ik pas bij de 2-0 van Clint Leemans, zes minuten voor het einde. Bij 1-0 hoeft Michiel Kramer er maar tegenaan te lopen en het staat alweer gelijk.”

Quote Natuurlijk, als wij dit seizoen de kansen wat meer hadden benut, hadden we nog hoger gestaan. Maar met de elfde plek waar we nu staan, ben ik heel tevreden John Stegeman, Trainer PEC Zwolle

Maar dat gebeurde niet, waardoor PEC de eerste seizoenshelft alsnog met een fijn gevoel kon afsluiten. ,,Zeker”, zei Stegeman. ,,Met de elfde plek, met zestien punten uit veertien wedstrijden, staan we op de plek waar we horen te staan. Natuurlijk, als wij dit seizoen de kansen wat meer hadden benut, hadden we nog hoger gestaan. Maar dit is gewoon prima.”

Vertrouwen

Vandaar ook dat Stegeman met vertrouwen naar de tweede seizoenshelft kijkt. ,,Zelfs tegen AZ en Feyenoord hebben we goed voetbal gespeeld. Welke plek dan mogelijk is? Dat ligt eraan hoe we de maand januari doorkomen. Dat is bepalend. Maar als we daar goede resultaten pakken, kunnen we stiekem naar boven kijken. Het gat met Sparta is immers maar twee punten, met Heerenveen vier. Dus daar liggen echt wel mogelijkheden.”