PEC-trainer John Stegeman: ‘We raasden met 200 km per uur zonder navigatie over het veld’

Stegeman moest dinsdagavond even denken of hij nou een punt had gewonnen of er twee had verloren. Na korte overpeinzing zei hij het laatste. Want op basis van de tweede helft, waarin de Zwollenaren veel beter waren, had PEC het duel gewoon naar zich toe moeten trekken, vond de trainer. ,,Dan is het jammer dat we dat niet hebben gedaan.”