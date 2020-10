PEC-trainer Justiana zet reuzenstap als rechterhand van Guus Hiddink bij Curaçao: ‘M'n moeder dacht ik een grap maakte’

En of hij zenuwachtig was. Twee uur voor zijn kennismakingsgesprek met de ‘grote’ Guus Hiddink was Gillian Justiana al in Amsterdam. ,,Ik heb heel wat rondjes gereden”, lacht de 29-jarige Zwollenaar. Nee, deze zag hij niet aankomen. ,,Ik zei tegen mijn moeder dat ik door Hiddink was gebeld. Die dacht dat ik weer eens een grapje maakte, dat doe ik namelijk altijd. Ik was zelf ook verrast. Die man heeft een enorm netwerk, kent genoeg trainers, ook jongens van Curaçao.”