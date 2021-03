PEC-trainer Konterman kent zijn nieuwe VVV-collega ‘alleen van de panini-plaatjes’

Situatie gevolgd

De coach van PEC weet dus ook dat Giorgos Giakoumakis op het veld verschijnt. Eerder dit seizoen voorkwam de Griek nog dat de Zwollenaren wonnen in Venlo (2-2). ,,Die moeten we in de gaten houden”, luidt het understatement van de dag. ,,Het is echt heel knap, topscorer worden in een team dat niet hoog staat. Dat zegt wat over zijn kwaliteiten.”

Ballen vanaf de flank

Dus is de vraag: hoe stop je Giakoumakis af? ,,Als wij de aanvoer kunnen afsluiten en de boel goed organiseren, krijgt hij ook niet veel ballen om gevaarlijk te worden. Hij is goed voor het doel met ballen vanaf de flank. Die moeten we dus voorkomen, dan valt die optie al weg. Dit zijn gasten die altijd op de goede plek staan, maar in een seizoen ook fases hebben waarin het even niet zo lekker loopt.” Daarna, met een knipoog: ,,Ik hoop dat die fase nu is aangebroken. Dan is dat weer een zorgje minder.”