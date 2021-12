PEC-trainer Schreuder ziet aardige dingen in Groningen: ‘Over hele wedstrijd tevreden’

De Zwolse coach zag PEC in de eerste 45 minuten misschien wel een van de beste helften van het seizoen afleveren. Het leverde ook de verdiende 0-1 op, een zeer fraaie treffer van afstand van Mees de Wit. ,,Druk zetten betekent dat als je sneller de bal verovert, je meer ruimte hebt om makkelijk te voetballen. Of we het in de eerste helft hebben laten liggen? We weten ook dat we moeilijk doelpunten maken, dat is wel gebleken in alle wedstrijden hiervoor.’’