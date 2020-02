PEC-trainer Stegeman beschermt speelse Johnsen: ‘Hij kan wedstrijden beslissen’

Een voorzet achter het standbeen, de bal stoïcijns onder de voet halen, een pass geven met de buitenkant van de voet. De ‘tierelantijntjes’, zoals de acties van de jonge Ajax-huurling aan het begin van het seizoen werden omschreven, komen weinig in de buurt van het plichtsbesef dat de gemiddelde PEC-fan graag wil zien bij spelers. Zeker als de wedstrijd daarom vraagt. Desalniettemin mag Johnsen (21) zich wekelijks klaarmaken voor een invalbeurt, zelfs als de spanning nog volop voelbaar is het stadion. Dat was tegen FC Utrecht (3-3), Willem II (0-0) en FC Groningen (1-0 zege) het geval.

Als je een punt of drie punten over de streep wilt trekken, waarom breng je dan zo’n speler in?

,,Ik denk juist dat we behoefte hebben aan een speler die de ruimtes kan bestrijken en vanuit de counter afstanden kan overbruggen. Volgens mij is Dennis bij uitstek iemand die dat kan. Dat laat hij ook zien, alleen is hij niet gelukkig in de afwerking. Ik kan je één ding vertellen: Dennis Johnsen is by far de snelste speler in deze selectie als het gaat over afstanden overbruggen.”

Dus het gaat je vooral om wedstrijden beslissen?

,,Ja. We kwamen er de laatste wedstrijden ook een paar keer goed door met hem.”

Aan de andere kant kun je zeggen: hij heeft ook wel eens een ongelukkig moment.

,,Maar dat hebben andere spelers ook. Hij komt op zijn vrije dag naar het stadion om te trainen. Dennis weet dondersgoed waar hij aan moet werken en daar is hij bewust mee bezig. Het valt niet altijd even goed, maar hij werkt hard om dat voor elkaar te krijgen. Dan kan ik hem dat niet kwalijk nemen. Dit soort spelers roept soms weerstand op bij supporters. Dat snap ik ook. Maar we kunnen hem ook helpen en dan kan hij misschien wel de beslissende maken voor ons.”

Die goal heeft hij ook nodig, of niet?