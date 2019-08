PEC-trainer Stegeman beslist pas op de wedstrijddag over inzetbaarheid Van Crooij

De vleugelaanvaller van PEC Zwolle kampt met buikklachten en trainde woensdag en donderdag niet mee. Of hij bij de wedstrijdselectie voor Willem II-thuis (aftrap 20.00 uur) zit, kon Stegeman nog niet zeggen. ,,Dat is afwachten. Als ik een go krijg, pak ik hem erbij. Als er twijfel is bij de medische staf, doe ik dat niet. Die beslissing neem ik vrijdag.”

Elbers

De kans is dus groot dat Stanley Elbers vrijdagavond bij de start van het eredivisieseizoen aan de aftrap staat. De speler kreeg vorige week in de generale repetitie tegen Asteras Tripolis ook de voorkeur boven Van Crooij. Nu gaat het om ‘het echie’. Stegeman: ,,We hebben ons zes weken lang voorbereid. Ik snak naar de eerste wedstrijd. We willen heel graag met elkaar. Dat zullen we vanaf het eerste fluitsignaal moeten laten zien.”