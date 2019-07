PEC-trainer Stegeman verklaart keuze: ‘Mous is bij het saven van de bal heel solide’

Zo vindt hij de van Werder Bremen gehuurde Zetterer ‘veel dominanter buiten en binnen de zestien met het meevoetballen’. Stegeman: ,,Dat brengt ook risico’s met zich mee, zoals je in de voorbereiding hebt kunnen zien. Dat is niet erg, maar fouten mogen nooit ten koste gaan van de resultaten. Daar moet Michael een balans in zien te vinden.”

Die dominantie achter de verdediger straalt concurrent Mous iets minder uit, vindt de coach, maar: ,,In het saven van de bal is hij solide. Het was een lastige keuze, maar Xavier heeft laten zien dat hij een uitstekende keeper is voor PEC Zwolle.”