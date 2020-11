PEC-trainer Stegeman vond dat VVV-spits overtreding maakte: ‘Maar Lam moet daar niet slaan’

,,Ik vond het een overtreding van de spits van VVV, maar Thomas moet daar niet slaan”, zei trainer John Stegeman na het zesde gelijkspel (2-2) van het seizoen. ,,Hij tikte hem iets aan, onhandig en niet slim van hem. Thomas heeft de schijn ook wel een beetje tegen. Maar de scheidsrechter was vrij resoluut.”

De trainer van PEC zag zijn ploeg tien minuten voor tijd een voorsprong uit handen geven. Giakoumakis maakte op knappe wijze gelijk, ook na een duel met Lam. ,,Onnodig”, meende Stegeman. ,,Dan zit je soms wel gefrustreerd op de bank. De eerste helft was niet goed, maar na de 1-1 hadden we grip.”

Binnenlopen

Het leverde PEC na rust de voorsprong op, een goal van Mike van Duinen. ,,Dat doelpunt was fijn”, meende de spits, die in de tweede helft als linksbuiten speelde. ,,Ik heb de afgelopen periode wat minder gespeeld, dan is het lekker om een goal te maken. Sai (van Wermeskerken, red.) legde die bal perfect neer. Ik hoefde hem alleen maar binnen te lopen. Maar ja, drie punten waren wel lekker geweest.”