PEC treft in voorbereiding Heracles Almelo, Helmond Sport, FC Volendam en FC Sankt Pauli

Deze voetbal­trai­ner uit Ommen pioniert op de Malediven: ‘We trainden in de feestzaal van het hotel’

4 juni Gerhard Wermink is de laatste jaren uitgegroeid tot voetbalpionier. De trainer uit Ommen is op de Malediven beland en moet de voetballers van de Aziatische archipel in amper twee weken zien klaar te stomen voor strijd om Azië Cup. ,,We moesten trainen in de feestzaal van een hotel.’’