PEC-tussenpaus Bert Konterman voelt zich meer hoofdtrainer en keert terug naar de KNVB

Bert Konterman, in februari aangesteld als opvolger van John Stegeman, voelt zich toch meer hoofdcoach dan assistent, liet hij in een eerste reactie weten. ,,De club, staf, medewerkers en supporters hebben mij een ontzettend mooie ervaring geboden. Het doet mij eens te meer beseffen dat ik graag op eigen benen wil staan en dat ik momenteel dus niet de functie van assistent-trainer ambieer.”

Het aanbod van de KNVB om trainer te worden van de O19 vindt Konterman, die na zeges op VVV-Venlo en FC Twente zo goed als veilig is met PEC, perfect in zijn straatje passen. ,,De O19 is komend seizoen het hoogste jeugdteam van de voetbalbond en biedt mij een prachtige uitdaging om te werken met de grootste talenten van het land.”

Begrip

Technisch manager Mike Willems had begrip voor de keuze van Konterman. ,,Het is hartstikke mooi dat Bert in februari bereid was in te stappen om dit seizoen samen met de spelersgroep en staf tot een goed einde te brengen. Op dit moment zit hij precies op de helft van zijn tien wedstrijden aan het roer van onze club en dus vallen er de komende weken nog genoeg punten te pakken om het seizoen zo sterk als mogelijk af te sluiten.”