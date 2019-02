PEC vangt bot in Zeist; Arbitragecommissie mag niet naar speeldatum Ajax uit kijken

Nog voor er in Zeist werd overgegaan op de inhoudelijke behandeling van het geschil tussen club en voetbalbond, was de vraag vooral – om met de woorden van Harro Knijff, advocaat van de KNVB te spreken - of PEC wel bij het juiste orgaan had aangebeld voor een spoedzaak. Na de pleidooien van de advocaten en een schorsing was het antwoord van de voorzitter van de arbitragecommissie daarop: ‘nee’. De arbitragecommissie achtte zich namelijk niet bevoegd. ,,We gaan over geschillen tussen leden en de KNVB is geen lid”, stelde de voorzitter toen hij de zaak na een klein uur al liet stranden.