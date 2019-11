PEC-verdediger Lam kan geschiedenis schrijven met Finland

Lam, die maanden uit de running was vanwege een gebroken middenvoetsbeentje, is opgeroepen voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en het Griekenland van bondscoach John van ‘t Schip (ex-PEC).

Voor het eerst in de historie kan Finland zich kwalificeren voor een Europees kampioenschap voetbal, daarvoor is een zege tegen Liechtenstein (Helsinki, 15 november) voldoende. Finland speelt op 18 november nog in Athene. De Finse ploeg staat tweede in groep J, achter het geplaatste Italië.