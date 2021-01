PEC-verdediger Sai van Wermeskerken: blijft-ie nou wel of niet?

Verbazing alom vorige week, toen bekend werd dat Sai van Wermeskerken (26) aan het einde van het seizoen PEC gaat verlaten. En niet onrust alleen bij de fans, maar ook bij hemzelf. Want, zo zegt de Japanse verdediger, een vertrek is nog helemaal niet zeker. ,,Bij een goed aanbod blijf ik gewoon in Zwolle.”