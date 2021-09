PEC-verdediger Sam Kersten: ‘Kostas had die bal natuurlijk moeten hebben’

Sam Kersten hoopte dat de tweede treffer van Ajax lang op zich liet wachten, maar diep in de tweede helft wist de verdediger van PEC ook: dat was een kwestie van tijd. En dat gebeurde ook.

Een ongelukkig doelpunt. Zeker ook omdat PEC-doelman Kostas Lamprou zich in de lucht liet verrassen door Ajax-spits Sébastien Haller die op die manier zijn tweede goal van de avond maakte. ,,Ja, die bal had Kostas natuurlijk moeten hebben”, zei Kersten die na een schorsing weer terug was.

Of het kwam door de geringe lengte van Lamprou? Kersten vond van niet. ,,Kostas is niet de grootste, dat weten. Maar dat hoeft ook niet het probleem te zijn. Ik denk dat zijn timing verkeerd was. Want in de vijf meter hoef je echt niet per se groot te zijn om de bal te pakken.”

Mogelijkheden

Vervelend was het natuurlijk wel, zei Kersten. ,,We zaten juist lang in de wedstrijd. En voor die 1-0, na een half uur spelen, hadden ook best een paar mogelijkheden, onder meer van Tedic. Het is alleen jammer dat je die niet kan verzilveren.”

Quote Op een gegeven moment voel je de tweede goal aankomen. En dan wordt het ook 2-0. En ja, dan is het een lastig verhaal Sam Kersten, PEC Zwolle

Na rust probeerde PEC wat hoger te druk te zetten, om zo toch wat meer te creëren. Maar dat kwam er niet helemaal uit. ,,Nee, op een gegeven moment voel je de tweede goal aankomen. En dan wordt het inderdaad ook 2-0. En ja, dan wordt het een lastig verhaal.”

Geen rotgevoel

Dat betekent alleen niet dat PEC zondag met een rotgevoel naar Deventer afreist, voor het treffen met Go Ahead Eagles, meende Kersten. ,,Vooropgesteld, het is altijd vervelend als je verliest. En dat we nog altijd op nul punten staan, daar haal je ook niet veel plezier uit. Maar het is natuurlijk anders wanneer je kansloos met 5-0 onderuit gaat. En dat is niet het geval. Verder moeten we vertrouwen putten uit het feit dat we de goals niet makkelijk weggeven. Daarop kunnen we echt verder bouwen.”