PEC verslikt zich vaak in NAC, maar zelden in gepromoveerde clubs

Van de laatste zes onderlinge ontmoetingen in Breda verloor PEC er vijf. De Zwolse club won slechts één van de voorgaande zes edities in alle competities. Dat was op 25 januari 2014, toen Mustafa Saymak een kwartier voor tijd voor de beslissende 1-2 zorgde. Bij de laatste vijf nederlagen op bezoek bij NAC incasseerde PEC achttien tegentreffers.

De laatste uitwedstrijd tegen NAC, dat dit seizoen de rentree maakt in de eredivisie, volgde op het avontuur in Tsjechië, waar PEC in de play-offs werd uitgeschakeld door Sparta Praag (3-1). Drie dagen ging de de regerend bekerwinnaar met dezelfde cijfers onderuit tegen NAC. Tomas Necid kon de openingstreffer van Stipe Perica nog wegpoetsen, maar Erik Falkenburg en Elson Hooi bezorgden NAC uiteindelijk een 3-1 zege.