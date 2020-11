PEC-voorzitter Adriaan Visser zwaait af: zijn hoogtepunten en dieptepunten

HOOGTEPUNTEN

1. Bekerwinst 2014

,,Wat me van die dag altijd is bijgebleven: het gesprek dat ik met het crisisteam had, kort nadat de wedstrijd vanwege vuurwerk was gestaakt. Omdat ik vond dat we daardoor benadeeld waren - Ajax was op voorsprong gekomen omdat onze spelers waren afgeleid - had ik voorgesteld om de wedstrijd maar opnieuw te laten beginnen. Dus bij een 0-0 stand. Nou, dat was de verkeerde boodschap op het verkeerde moment. Aboutaleb, de Rotterdamse burgemeester, wist niet wat hij hoorde. Dan wordt de hele Kuip afgebroken, zei-ie. Daar heb ik me toen maar bij neergelegd. En maar goed ook, want uiteindelijk wonnen we afgetekend met 5-1.’’