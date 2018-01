PEC-voorzitter Visser: 'Geur van echt gras is heerlijk'

Nog geen half jaar geleden zei u in deze krant: 'Wij zien geen enkele aanleiding om kunstgras te vervangen door welk ander type gras dan ook'. Geen woord Spaans. U liet nog eens weten dat u zich niets aantrekt van de landelijke discussie over het afschaffen van kunstgras in de eredivisie. Hebt u slappe knieën?

,,Nee, nee. Dat heeft niets met slappe knieën te maken. Het heeft ook niets te maken met dat wij niet tevreden zijn over kunstgras.

Zo'n mat is vlak en voorspelbaar. Alleen als er in het Nederlandse voetbal bij de clubs inmiddels zo'n breed gedragen gevoel leeft dat we als clubs op dezelfde ondergrond moeten spelen, echt gras dus, dan willen wij daar best in meedenken. Al doen we het niet met veel vreugde. Voor ons is het geen groot nieuws trouwens. In ons jarenplan kon je zien dat we met het plan van hybride gras bezig waren. Maar goed, ik snap ook wel dat als dit deze dinsdag breed bekend wordt voor de media, dit als nieuws gezien wordt. Velen zien in ons stoppen met kunstgras toch een bevestiging van hun eigen mening: geen kunstgrasvelden meer!''

Waar gaat u op bezuinigen, om hybride gras te betalen? Want dat zal nodig zijn. Kunstgras is relatief goedkoper toch?

,,Kunstgrasvelden kun je vaker bespelen per dag dan echt gras. En de velden zijn bijna altijd goed bespeelbaar, een reden waarom we het hebben. Met de overgang naar echt gras hebben we straks misschien twee extra velden nodig. Een kostenplaatje, dat klopt.

Er is een discussie over de televisie-gelden. Grotere clubs krijgen relatief meer van die taart, wij hopen dat die gelden evenredig verdeeld worden en wij zo meer geld krijgen. Dat zullen wij dan steken in de kosten van extra velden.''

Is de overgang ook nog een persoonlijke nederlaag, u heeft kunstgras altijd grondig verdedigd.

,,Als bestuurder zie ik daar nog altijd het grote voordeel van voor de club. Altijd een goede bespeelbare mat. Maar mijn mening als bestuurder is overigens anders dan mijn particuliere. Als voetballiefhebber heb ik ook liever echt gras, natuurlijk. De geur van echt gras is heerlijk. Maar als bestuurder moet je de zaak runnen en neem je andere besluiten.''